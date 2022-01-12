Назвали "тупой овцой": в Карпатах из-за завтрака избили туристов, заплативших 80 тысяч

В отеле в Карпатах между отдыхающими и администрацией возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку.

Обе стороны конфликта написали в полицию заявления. Об инциденте рассказали туристы, в гостинице изданию отказались комментировать инцидент.

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Между туристами и администрацией возник конфликт из-за омлета на завтрак

Туристы рассказали, что компания из 8 друзей приехала в Карпаты отдыхать на новогодне-рождественские праздники. За проживание они заплатили около 80 тысяч гривен. Однако девочкам не понравился омлет на завтрак.

Я сказала, что мне не понравился завтрак и можно ли его заменить. Она (говорится об администраторе – 24 канал) сказала, чтобы мы на завтра выбрали другой и ничего менять не будут,

– говорит туристка Юлия Соловьева.

Другая отдыхающая из компании вспоминает ответ администратора: "То, что вам не понравился омлет, это ваши проблемы. Я его ем каждое утро и мне все нравится". Развернулась и ушла.

Одна из девушек назвала администраторшу "тупой овцой". Потом туристы пошли жаловаться на завтрак на ресепшен. Там и разгорелся конфликт.

Отдыхающая Кристина Райгородская рассказала: "Подруга начала ее снимать, а она просто выбежала из-за ресепшена и схватила ее за волосы".

Девушки рассказали, что после этого их стали защищать ребята. Однако якобы работники гостиницы сразу набросились на них. Впоследствии вызвали медиков и полицию.

Из гостиницы туристов хотели выселить, но отказались им возвращать деньги. После этого они вызвали полицию и остались жить в отеле. В самом заведении изданию отказались комментировать инцидент. Полиция расследует дело.

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