Назвали самый большой минус Порошенко как Президента Украины
Петр Порошенко как украинский президент должен чаще общаться со своим народом. Пока что такого диалога между главой государства и людьми почти нет.
Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью "Украинской правде".
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Думаю, что президент должен чаще общаться с людьми. За последнее время я не слышу его диалога с людьми. Я ему об этом говорил, поэтому могу здесь повторить. В моем понимании президент – это в любом случае лидер,
– отметил он.
Луценко также отметил, что Президент Украины должен постоянно объяснять людям "где мы, почему так произошло, куда мы идем и как мы это сделаем".
Напомним, ранее Юрий Луценко рассказал, что действующий президент Украины Петр Порошенко точно будет баллотироваться на второй срок во время выборов в 2019 году. Также генпрокурор отметил, что верит в возможную победу Порошенко на выборах.