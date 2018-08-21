Назвали самый большой минус Порошенко как Президента Украины

Петр Порошенко как украинский президент должен чаще общаться со своим народом. Пока что такого диалога между главой государства и людьми почти нет.

Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью "Украинской правде".

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Думаю, что президент должен чаще общаться с людьми. За последнее время я не слышу его диалога с людьми. Я ему об этом говорил, поэтому могу здесь повторить. В моем понимании президент – это в любом случае лидер,

– отметил он.

Луценко также отметил, что Президент Украины должен постоянно объяснять людям "где мы, почему так произошло, куда мы идем и как мы это сделаем".

Напомним, ранее Юрий Луценко рассказал, что действующий президент Украины Петр Порошенко точно будет баллотироваться на второй срок во время выборов в 2019 году. Также генпрокурор отметил, что верит в возможную победу Порошенко на выборах.