Назвали найбільший мінус Порошенка як Президента України
Петро Порошенко як український президент повинен частіше спілкуватися зі своїм народом. Наразі такого діалогу між главою держави та людьми майже немає.
Про це заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Українській правді".
Читайте також: Луценко розмірковує над тим, щоб взяти участь у виборах до Верховної Ради
Думаю, що президент має частіше спілкуватися з людьми. За останній час я не чую його діалогу з людьми. Я йому про це говорив, тому можу тут повторити. У моєму розумінні президент – це в будь-якому разі лідер,
– зазначив він.
Луценко також зауважив, що Президент України має постійно пояснювати людям "де ми, чому так сталося, куди ми йдемо і як ми це зробимо".
Нагадаємо, раніше Юрій Луценко розповів, що чинний президент України Петро Порошенко точно буде балотуватися на другий термін під час виборів у 2019 році. Також генпрокурор зазначив, що вірить в можливу перемогу Порошенка на виборах.