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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Назвали найбільший мінус Порошенка як Президента України

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Луценко назвав найбільший мінус Порошенка
Луценко назвав найбільший мінус Порошенка / Фото з відкритих джерел

Петро Порошенко як український президент повинен частіше спілкуватися зі своїм народом. Наразі такого діалогу між главою держави та людьми майже немає.

Про це заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Українській правді".

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Думаю, що президент має частіше спілкуватися з людьми. За останній час я не чую його діалогу з людьми. Я йому про це говорив, тому можу тут повторити. У моєму розумінні президент – це в будь-якому разі лідер,
– зазначив він.

Луценко також зауважив, що Президент України має постійно пояснювати людям "де ми, чому так сталося, куди ми йдемо і як ми це зробимо".

Нагадаємо, раніше Юрій Луценко розповів, що чинний президент України Петро Порошенко точно буде балотуватися на другий термін під час виборів у 2019 році. Також генпрокурор зазначив, що вірить в можливу перемогу Порошенка на виборах.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Юрій Луценко Президент України
Джерело: 24 Канал
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