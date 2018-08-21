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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Чи піде Порошенко на наступні президентські вибори: заява Луценка

923 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / fakty.ictv.ua

Чинний президент України Петро Порошенко точно буде балотуватися на другий термін.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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"Петро Олексійович точно піде на президентські вибори, і точно буде пропонувати обрати його президентом для продовження його місії з головних функцій глави держави", – заявив Луценко.

За його словами, в ході передвиборної кампанії Порошенко буде записувати до своїх заслуг відновлення Збройних сил, створення антипутінського міжнародного фронту, кроки по інтеграції до ЄС і НАТО. Він також зазначив, що вірить в можливу перемогу Порошенка на виборах.

До слова, напередодні український нардеп Дмитро Тимчук заявив, що проросійські бойовики на Донбасі можуть активізуватись під час передвиборної кампанії в Україні, щоб дискредитувати так звану "партію війни" і популяризувати заклики до миру від проросійських кандидатів.

Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юрій Луценко Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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