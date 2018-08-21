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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Пойдет ли Порошенко на следующие президентские выборы: заявление Луценко

236 Читати новину українською
Юрий Луценко
Юрий Луценко / fakty.ictv.ua

Действующий президент Украины Петр Порошенко точно будет баллотироваться на второй срок.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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"Петр Алексеевич точно пойдет на президентские выборы, и точно будет предлагать избрать его президентом для продолжения его миссии из главных функций главы государства", – заявил Луценко.

По его словам, в ходе предвыборной кампании Порошенко будет записывать к своим заслугам восстановление Вооруженных сил, создание антипутинского международного фронта, шаги по интеграции в ЕС и НАТО. Он также отметил, что верит в возможную победу Порошенко на выборах.

К слову, накануне украинский нардеп Дмитрий Тымчук заявил, что пророссийские боевики на Донбассе могут активизироваться во время предвыборной кампании в Украине, чтобы дискредитировать так называемую "партию войны" и популяризировать призывы к миру от пророссийских кандидатов.

Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко Выборы Президента 2019 Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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