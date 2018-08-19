В період передвиборчої кампанії в Україні варто очікувати ескалації на Донбасі, – Тимчук

Проросійські бойовики на Донбасі можуть активізуватись під час передвиборної кампанії в Україні, щоб дискредитувати так звану "партію війни" і популяризувати заклики до миру від проросійських кандидатів.

Таку думку в коментарі "Апострофу" висловив український нардеп, керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Проте перед окупаційними військами стоїть завдання готовності до ескалації. Її варто очікувати з дуже великою ймовірністю з тієї простої причини, що під час передвиборної кампанії просуватимуться тези про те, що необхідно в Україні нейтралізувати так звану "партію війни", – розповів Тимчук.

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Таким чином, проросійські сили захочуть показати, що "партія війни" призводить бойових дій і чергової ескалації, в результаті чого гинуть люди. Тому ескалацію можна очікувати з великою ймовірністю,

– пояснив нардеп.

До слова, напередодні секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що будь-які спроби зірвати проведення демократичних виборів Президента України та Верховної Ради жорстко каратимуться працівниками Національної гвардії.