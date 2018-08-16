Нацгвардія жорстоко каратиме за спроби зірвати вибори в Україні

Будь-які спроби зірвати проведення демократичних виборів Президента України та Верховної Ради будуть жорстко каратися співробітниками Національної гвардії.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає прес-служба РНБО.

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Будь-які спроби зірвати, незаконно впливати або заважати проведенню чесних, прозорих, демократичних виборів в Україні повинні жорстко припинятися та каратися. Наша держава здатна гарантувати та забезпечити вільне волевиявлення наших громадян!,

– наголосив чиновник.

За його словами, запорукою цьому є "високий рівень підготовки, мужність, стійкість та беззавітна відданість своїй країні військовослужбовців Національної гвардії України!".

"Без перебільшення можна сказати, що наша Національна гвардія народжена Революцією – Революцією Гідності. Саме в буремні дні березня 2014 року було створено нашу Гвардію, і багато добровольців прямо з Майдану пішли до її лав захищати країну. Гвардійці одними з перших вступили в бій та зупинили просування російського агресора на сході", – додав секретар РНБО.

Він зазначив, що сьогодні співробітники Нацгвардії мають сучасну техніку, спеціальні засоби і зброю, а головне - високого рівня професійну підготовку для ефективної протидії будь-яким спробам внутрішньої дестабілізації.

Турчинов також зауважив, що всі спецзасоби, які використовує Нацгвардія, сертифіковані і застосовуються силовими підрозділами країн НАТО.