Нацгвардия будет жестоко наказывать за попытки сорвать выборы в Украине

Любые попытки сорвать проведение демократических выборов Президента Украины и Верховной Рады будут жестко наказываться сотрудниками Национальной гвардии.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

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Любые попытки сорвать, незаконно влиять или мешать проведению честных, прозрачных, демократических выборов в Украине должны жестко пресекаться и наказываться. Наше государство способно гарантировать и обеспечить свободное волеизъявление наших граждан!,

– отметил чиновник.

По его словам, залогом этому является "высокий уровень подготовки, мужество, стойкость и беззаветная преданность своей стране военнослужащих Национальной гвардии Украины!".

"Без преувеличения можно сказать, что наша Национальная гвардия рождена революцией – Революцией Достоинства. Именно в бурные дни марта 2014 года была создана наша Гвардия, и много добровольцев прямо с Майдана пошли в ее ряды защищать страну. Гвардейцы одними из первых вступили в бой и остановили продвижение российского агрессора на востоке", – добавил секретарь СНБО.

Он отметил, что сегодня сотрудники Нацгвардии имеют современную технику, специальные средства и оружие, а главное – высокого уровня профессиональную подготовку для эффективного противодействия любым попыткам внутренней дестабилизации.

Турчинов также отметил, что все спецсредства, используемые Нацгвардией, сертифицированы и используются силовыми подразделениями стран НАТО.