Названа предварительная причина авиакатастрофы Boeing в Индонезии
Согласно данным расследования, пассажирский Boeing 737-524, который потерпел катастрофу в Индонезии, мог разбиться при ударе о воду.
Если бы самолет разрушился в воздухе, то обломки были бы разбросаны по большей площади. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Важно Пассажирский самолет Boeing 737-500 упал в море: найдены обломки и тела людей
Руководитель отдела расследования авиационной безопасности Национальной комиссии по безопасности на транспорте Нуркахио Утомо считает, что самолет развалился при ударе о воду.
Заметим, что накануне спасателям удалось определить месторасположение 2 черных ящиков. Вскоре их должны достать и передать экспертам для расшифровки.
Авиакатастрофа Boeing в Индонезии: главное
- Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января 2021 года. Это случилось через 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты.
- Впоследствии стало известно, что самолет упал в Яванском море. Местные рыбаки слышали взрыв и нашли обломки лайнера.
- На борту находились 62 человека, к сожалению, выжить не удалось никому. Все пассажиры и экипаж были гражданами Индонезии.
Что нашли спасатели в море после авиакатастрофы: смотрите видео
Поделиться новостью