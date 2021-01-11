Согласно данным расследования, пассажирский Boeing 737-524, который потерпел катастрофу в Индонезии, мог разбиться при ударе о воду.

Если бы самолет разрушился в воздухе, то обломки были бы разбросаны по большей площади. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Руководитель отдела расследования авиационной безопасности Национальной комиссии по безопасности на транспорте Нуркахио Утомо считает, что самолет развалился при ударе о воду.

Заметим, что накануне спасателям удалось определить месторасположение 2 черных ящиков. Вскоре их должны достать и передать экспертам для расшифровки.

Обратите внимание! Несколько рыбаков стали свидетелями крушения индонезийского Boeing. По словам очевидцев, они увидели в небе языки пламени. После того, как самолет упал в воду, под поверхностью моря снова произошел взрыв. Он был достаточно мощным и поднял волны.

Авиакатастрофа Boeing в Индонезии: главное

Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января 2021 года. Это случилось через 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты.

Впоследствии стало известно, что самолет упал в Яванском море . Местные рыбаки слышали взрыв и нашли обломки лайнера.

. Местные рыбаки слышали взрыв и нашли обломки лайнера. На борту находились 62 человека, к сожалению, выжить не удалось никому. Все пассажиры и экипаж были гражданами Индонезии.

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