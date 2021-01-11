Згідно з даними розслідування, пасажирський Boeing 737-524, який зазнав катастрофи в Індонезії, міг розбитися при ударі об воду.

Якби літак зруйнувався в повітрі, то уламки були б розкидані по більшій площі. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Важливо Пасажирський літак Boeing 737-500 впав у море: знайдені уламки та тіла людей

Керівник відділу розслідування авіаційної безпеки Національної комісії з безпеки на транспорті Нуркахіо Утомо вважає, що літак розвалився при ударі об воду.

Зауважимо, що напередодні рятувальникам вдалося визначити місцерозташування 2 чорних скриньок. Незабаром їх мають дістати та передати експертам для розшифровки.

Зверніть увагу! Кілька рибалок стали свідками катастрофи індонезійського Boeing. За словами очевидців, вони побачили у небі язики полум'я. Після того, як літак впав у воду, під поверхнею моря знову стався вибух. Він був досить потужним та підняв хвилі.

Авіакатастрофа Boeing в Індонезії: головне

Пасажирський літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air зник з радарів 9 січня 2021 року. Це трапилося через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти.

з аеропорту Джакарти. Згодом стало відомо, що літак впав у Яванському морі . Місцеві рибалки чули вибух та знайшли уламки лайнера.

. Місцеві рибалки чули вибух та знайшли уламки лайнера. На борту перебували 62 людини, на жаль, вижити не вдалося нікому. Всі пасажири та екіпаж були громадянами Індонезії.