Назвали попередню причину авіакатастрофи Boeing в Індонезії
Згідно з даними розслідування, пасажирський Boeing 737-524, який зазнав катастрофи в Індонезії, міг розбитися при ударі об воду.
Якби літак зруйнувався в повітрі, то уламки були б розкидані по більшій площі. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
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Керівник відділу розслідування авіаційної безпеки Національної комісії з безпеки на транспорті Нуркахіо Утомо вважає, що літак розвалився при ударі об воду.
Зауважимо, що напередодні рятувальникам вдалося визначити місцерозташування 2 чорних скриньок. Незабаром їх мають дістати та передати експертам для розшифровки.
Авіакатастрофа Boeing в Індонезії: головне
- Пасажирський літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air зник з радарів 9 січня 2021 року. Це трапилося через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти.
- Згодом стало відомо, що літак впав у Яванському морі. Місцеві рибалки чули вибух та знайшли уламки лайнера.
- На борту перебували 62 людини, на жаль, вижити не вдалося нікому. Всі пасажири та екіпаж були громадянами Індонезії.
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