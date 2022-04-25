Называют "мужеством": оккупанты цинично обсуждают обстрел школьников и пенсионеров

Россияне в очередной раз подтвердили то, что они обстреливают маленьких детей и стариков. На этот раз в разговоре друг с другом они назвали это проявлением "мужества".

Об этом можно узнать из нового перехваченного разговора СБУ. На ней оккупанты цинично обсуждают собственные военные преступления.

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О чем именно говорили преступники

Аудиоперехват СБУ совершила на юге Украины, где продолжаются ожесточенные бои. На записи слышен разговор командира разведбатальона России с корректировщиком огня.

Российский захватчик спросил, убил ли его соучастник пенсионеров и детей, которые шли с портфелями в школу. "Не стал пока", – ответил тот. Корректировщик добавил, что пропустит школьников и подождет до следующего раза.

Сожалеешь, да? Будь бдителен и мужественен. Мы с тобой,

– заявил россиянин.

Из разговора стало ясно, что дети шли через мост. Также с ними были и другие люди. "Эта запись, как и тысячи других, ляжет в доказательную базу, которую Украина будет использовать против оккупантов", – заверили в СБУ.

Перехвачен разговор россиян: смотрите видео СБУ