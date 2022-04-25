Про це можна дізнатись з нової перехопленої розмови СБУ. На ній окупанти цинічно обговорюють власні воєнні злочини.

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Про що саме розмовляли злочинці

Аудіоперехоплення СБУ зробила на півдні України, де тривають запеклі бої. На записі чутно розмову командира розвідбатальйону Росії з корегувальником вогню.

Російський загарбник запитав, чи вбив його співучасник пенсіонерів та дітей, які йшли з портфелями у школу. "Не став поки", – відповів той. Корегувальник додав, що пропустить школярів і почекає для наступного разу.

Шкодуєш, та? Будь пильний і мужнім. Ми з тобою,

– заявив росіянин.

З розмови стало зрозуміло, що діти йшли через міст. Також з ними були й інші люди. "Цей запис, як і тисячі інших, ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати проти окупантів", – запевнили у СБУ.

Перехоплена розмова росіян: дивіться відео СБУ