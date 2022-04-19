НБУ изменил долларовые счета для пожертвований на армию и гуманитарную помощь Украине

Нацбанк сменил реквизиты для пожертвования на ВСУ и гуманитарную помощь долларами. Все другие счета остались прежними.

Актуальная информация размещена на сайте НБУ по следующим ссылкам: поддержка военных и гуманитарная поддержка. Об изменениях в счетах сообщили 19 апреля.

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Произошли небольшие изменения в реквизитах, по которым можно сделать благотворительный платеж для поддержки ВСУ и гуманитарной помощи украинцам. Речь идет об изменении номеров счетов для зачисления средств в долларах США,

– говорится в сообщении.

Отныне, заполняя платежку, нужно указывать следующий номер счета:

для поддержки Вооруженных сил Украины: 804790258;

для гуманитарной помощи: 804790266.

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