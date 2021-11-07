НБУ выпустит памятную монету в честь ВСУ
Источник:НБУ
Национальный банк Украины выпустит памятную монету "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины". В обращении она появится с 11 ноября.
Новую памятную монету регулятор выпустит тиражом в 1 миллион штук. Изготовлена она будет из сплава на основе цинка с покрытием никелем.
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Новая памятная монета от НБУ
Памятную монету посвятили Десантно-штурмовым войскам Вооруженных сил Украины.
В обращение она поступит 11 ноября. Номинал монеты – 10 гривен, категория качества чеканки – "анциркулейтед", масса – 12,4 грамма, диаметр – 30 миллиметров.Справка. Десантно-штурмовые войска – это отдельный род войск в составе ВСУ, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части.
Вид монеты
На аверсе монеты размещены:
- вверху надпись Украина (полукругом), под которой малый Государственный Герб Украины (слева) и нарукавный знак десантно-штурмовых войск ВСУ (справа);
- в центре на зеркальном фоне – эмблема десантно-штурмовых войск;
- номинал 10 и графический символ гривны (слева от эмблемы);
- год чеканки монеты – 2021 (справа от эмблемы);
- надпись: Десантно-штурмовые войска ВСУ (внизу полукругом);
- логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (под годом чеканки).
Аверс монеты в честь ВСУ / Фото НБУ
На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья – символ покровителя войска – Архангела Михаила.
Реверс монеты в честь ВСУ / Фото НБУ