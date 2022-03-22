Не боимся называть эти компании, – Кулеба о тех, кто сотрудничает с Россией
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не боится называть компании, которые продолжают сотрудничать с Москвой. В частности, речь идет о деньгах на крови.
Соответствующую информацию министр рассказал в эфире канала "Рада" вечером 21 марта. В частности, Дмитрий Кулеба вспомнил, что Россия нарушает международное право.
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Украинское МИД будет стимулировать процесс выхода компаний с рынка России
Дмитрий Кулеба пояснил, что, несмотря на нападение России на Украину, некоторые известные компании не закрыли бизнес в стране-агрессоре.
Также министр заявил, что не все это делают добровольно – некоторых стимулируют, некоторых заставляют покинуть рынок. Это ведь один из приоритетов в работе МИД.
Сейчас у нас наиболее проблемные такие компании, которые на слуху – это Nestle, Unilever (бытовая химия, к которой мы тоже все привыкли). Мы также будем работать с компанией Tetra Pak, всем известные пакеты – фактически все, что производится, так или иначе хранится в пакетах Tetra Pak из продуктов питания,
– объяснил Кулеба.
Добавил, что есть много специфических компаний с неизвестными вообще названиями. В частности говорится, например, о компании, поставляющей какие-то подшипники в Россию, никто не знает ее название, но если эти подшипники не смогут поставляться в Россию, то они не смогут производить какую-либо военную технику.
Более того, министр заверил, что:
- подписал письмо руководству компаний Leroi Merlin и Auchan, которые продолжают работать в России;
- международным компаниям следует покидать российский рынок "не только по моральным соображениям, но и практическим, бизнесовым".
Названия компаний, которые не идут из России, будут постоянно фигурировать
Кроме того, что сотрудничать, платить налоги в экономику страны, которая убивает детей, это безнравственно в принципе – мы также давим на экономическую логику. Я хочу заранее сказать, что мы не будем бояться называть эти компании по именам,
– объяснил Кулеба.
Он добавил, что некоторые компании не хотят огласки и просят не говорить о них.
"Мы говорим – нет, если вы остаетесь, значит, вы будете названы по имени, и весь мир будет знать, что вы зарабатываете деньги на украинской крови", – заявил министр.
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