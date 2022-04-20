Не бойтесь и эвакуируйтесь, – мэр обратился к мариупольцам и напомнил о местах сбора

Украина договорилась о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя. Мэр Вадим Бойченко призывает горожан эвакуироваться и не бояться.

Он еще раз сообщил, что эвакуация начнется сегодня, 20 апреля, в 14:00. Всем нужно приложить максимальные усилия, чтобы выехать из города.

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Подробнее о маршруте

По словам мэра, определена точка сбора и посадки людей в автобусы – улица Таганрогская напротив Пивзавода.

В дальнейшем будет дополнительная посадка людей в двух локациях:

Проспект Победы, 1 возле заводоуправления Азовстали;

Бульвар Шевченко на кольце возле Порт-Сити.

Колонна поедет по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

Родные мариупольцы, за эти долгие и невероятно трудные дни вы выживали в бесчеловечных условиях. Были в информационном вакууме без доступа к какой-либо информации. Вы могли услышать разное. Но я хочу, чтобы вы знали главное – вас ждут в Запорожье. Там неопасно. Не бойтесь и эвакуируйтесь в Запорожье, где вы получите всю необходимую помощь – продукты, медикаменты и прочее,

– просит Бойченко.

По его словам, уже 200 тысяч мариупольцев смогли уехать из города. Украина ждет всех остальных.

Мэр также попросил уже выехавших мариупольцев и сейчас в безопасности, чтобы те связались с родственниками, которые до сих пор в Мариуполе. Это нужно сделать всеми способами, чтобы они узнали о возможности выехать в Запорожье, где безопасно.

Определенные точки сбора

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