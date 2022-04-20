Не бойтесь и эвакуируйтесь, – мэр обратился к мариупольцам и напомнил о местах сбора
Источник:Мариупольский городской совет
Украина договорилась о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя. Мэр Вадим Бойченко призывает горожан эвакуироваться и не бояться.
Он еще раз сообщил, что эвакуация начнется сегодня, 20 апреля, в 14:00. Всем нужно приложить максимальные усилия, чтобы выехать из города.
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Подробнее о маршруте
По словам мэра, определена точка сбора и посадки людей в автобусы – улица Таганрогская напротив Пивзавода.
В дальнейшем будет дополнительная посадка людей в двух локациях:
- Проспект Победы, 1 возле заводоуправления Азовстали;
- Бульвар Шевченко на кольце возле Порт-Сити.
Колонна поедет по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.
Родные мариупольцы, за эти долгие и невероятно трудные дни вы выживали в бесчеловечных условиях. Были в информационном вакууме без доступа к какой-либо информации. Вы могли услышать разное. Но я хочу, чтобы вы знали главное – вас ждут в Запорожье. Там неопасно. Не бойтесь и эвакуируйтесь в Запорожье, где вы получите всю необходимую помощь – продукты, медикаменты и прочее,
– просит Бойченко.
По его словам, уже 200 тысяч мариупольцев смогли уехать из города. Украина ждет всех остальных.
Мэр также попросил уже выехавших мариупольцев и сейчас в безопасности, чтобы те связались с родственниками, которые до сих пор в Мариуполе. Это нужно сделать всеми способами, чтобы они узнали о возможности выехать в Запорожье, где безопасно.
Определенные точки сбора
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