Він вкотре повідомив, що евакуація почнеться сьогодні, 20 квітня, о 14:00. Усім треба прикласти максимальних зусиль, щоб виїхати з міста.

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Детальніше про маршрут

За словами мера, визначена точка збору та посадки людей в автобуси – вулиця Таганрозька навпроти Пивзаводу.

Надалі буде додаткова посадка людей у двох локаціях:

Проспект Перемоги, 1 біля заводоуправління Азовсталі;

Бульвар Шевченко на кільці біля Порт-Сіті.

Колона поїде за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

Рідні маріупольці, за ці довгі та неймовірно важкі дні ви виживали у нелюдських умовах. Були в інформаційному вакуумі без доступу до будь-якої інформації. Ви могли почути різне. Але я хочу, щоб ви знали головне – на вас чекають у Запоріжжі. Там безпечно. Не бійтеся та евакуюйтеся у Запоріжжі, де ви отримаєте всю необхідну допомогу – продукти, медикаменти та інше,

– просить Бойченко.

За його словами, вже 200 тисяч маріупольців змогли виїхати із міста. Україна чекає на всіх решту.

Мер також попросив маріупольців, які вже виїхали і зараз у безпеці, щоб ті зв'язались із родичами, які досі в Маріуполі. Це треба зробити всіма способами, щоб вони дізнались про можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно.

Визначені точки збору

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