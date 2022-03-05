Не будет даже бумаги: у оккупантов начались проблемы с производством офисного А4

Очень скоро стремление россиян вернуться в СССР станет реальностью. Санкции наших партнеров быстро уничтожают не только экономику государства-агрессора, но вообще все его сферы.

В сказки российской пропаганды о том, что "санкции бездействуют", вскоре не будут верить даже зазомбированные россияне. Совсем скоро в их магазинах не будет даже товаров первой необходимости, а печатать агитационные открытки не будет на чем.

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Проблемы с А4

Крупнейший производитель офисной бумаги А4 в Ленинградской области SvetoCopy приостановил свое производство. Причина – проблема со снабжением химических реактивов.

Завод является главным работодателем в Светогоске, поэтому его остановка повлечет за собой настоящий коллапс безработицы в городе. Впрочем, подобная ситуация в скором времени будет наблюдаться по всей России. Когда поддерживаешь безумного диктатора, боишься отстаивать свою свободу, подло нападаешь на суверенную страну и бросаешь вызов всему цивилизованному миру – последствия наступают соответствующие.

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