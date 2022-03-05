У казки російської пропаганди про те, що "санкції не діють", незабаром не будуть вірити навіть зазомбовані росіяни. Зовсім скоро у їхніх магазинах не буде навіть товарів першої необхідності, а друкувати агітаційні листівки просто не буде на чому.

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Проблеми з А4

Найбільший виробник офісного паперу А4 у Ленінградській області SvetoCopy зупинив своє виробицтво. Причина – проблема з постачанням хімічних реактивів.

Завод є головним роботодавцем у Світогоську, тож його зупинка спричинить справжній коллапс безробіття у місі. Втім, подібна ситуація незабаром буде спостерігатися по всій Росії. Коли підтримуєш божевільного диктатора, боїшся відстоювати свою свободу, підло нападаєш на суверенну країну та кидаєш виклик усьому цивілізованому світу – наслідки настають відповідні.

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