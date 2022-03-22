Не будьте курортом для убийц, заблокируйте их недвижимость и активы, – Зеленский к итальянцам

Во время выступления перед парламентом Италии Владимир Зеленский призвал страну не быть курортом для убийц. Он попросил ограничивать всех, кто имеет хоть какую-то причастность к войне против Украины.

В своем обращении он подчеркнул, что украинский народ никогда не хотел воевать. И что он – такая же часть Европы, как и итальянцы, передает 24 канал.

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Зеленский призвал Италию не быть курортом для убийц

Он подчеркнул, что в Италии четко знают, кто принес войну в Украину. Кто приказывает военным воевать, а кто занимается пропагандой.

Они почти все используют Италию в качестве места для отдыха. Так что не будьте курортом для убийц. Заблокируйте им всю недвижимость, счета, яхты. Заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние. Пусть они его применят для мира. Чтобы когда-то иметь возможность вернуться к вам,

– попросил он.

Владимир Зеленский призвал поддержать большинство санкций против России. Пусть Италия наложит эмбарго на торговлю, начиная с нефти. Пусть запретит русским кораблям заходить в свои порты.

Чтобы они почувствовали цену за свою агрессию и за минирование моря. Не должно быть никаких исключений из санкционного режима ни для одного российского банка. Не допустите продовольственный кризис в соседних с вами регионах,

– добавил он.

Также в своем обращении Зеленский попросил помочь нам остановить убийства, а также сохранить украинские семьи.

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