У своєму зверненні він наголосив, що український народ ніколи не хотів воювати. І що він – така ж частина Європи, як і італійці, передає 24 канал.

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Зеленський закликав Італію не бути курортом для вбивць

Він підкреслив, що в Італії чітко знають, хто приніс війну в Україну. Хто наказує військовим воювати, а хто займається пропагандою.

Вони майже всі використовують Італію як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм усю нерухомість, рахунки, яхти. Заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив. Хай вони його застосують для миру. Щоб колись мати змогу повернутися до вас,

– попросив він.

Володимир Зеленський закликав підтримати більшість санкцій проти Росії. Нехай Італія накладе ембарго на торгівлю, починаючи з нафти. Нехай заборонить російським кораблям заходити у свої порти.

Щоб вони відчули ціну за свою агресію і за мінування моря. Не повинно бути жодних виключень із санкційного режиму для жодного російського банку. Не дозвольте продовольчої кризи у сусідніх із вами регіонах,

– додав він.

Також у своєму зверненні Зеленський попрохав допомогти нам зупинити вбивства, а також зберегти українські родини.

До теми – Нічне звернення Зеленського за 21 березня – дивіться відео: