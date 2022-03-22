У своєму зверненні він наголосив, що український народ ніколи не хотів воювати. І що він – така ж частина Європи, як і італійці, передає 24 канал.
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Зеленський закликав Італію не бути курортом для вбивць
Він підкреслив, що в Італії чітко знають, хто приніс війну в Україну. Хто наказує військовим воювати, а хто займається пропагандою.
Вони майже всі використовують Італію як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм усю нерухомість, рахунки, яхти. Заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив. Хай вони його застосують для миру. Щоб колись мати змогу повернутися до вас,
– попросив він.
Володимир Зеленський закликав підтримати більшість санкцій проти Росії. Нехай Італія накладе ембарго на торгівлю, починаючи з нафти. Нехай заборонить російським кораблям заходити у свої порти.
Щоб вони відчули ціну за свою агресію і за мінування моря. Не повинно бути жодних виключень із санкційного режиму для жодного російського банку. Не дозвольте продовольчої кризи у сусідніх із вами регіонах,
– додав він.
Також у своєму зверненні Зеленський попрохав допомогти нам зупинити вбивства, а також зберегти українські родини.
До теми – Нічне звернення Зеленського за 21 березня – дивіться відео: