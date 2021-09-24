Не было ничего святого, – историк о советских войсках, что заминировали и взорвали центр Киева

Коммунистическая власть 80 лет назад, 24 сентября 1941 года, уничтожила исторический центр Киева –Крещатик. Под руинами памятников оказались люди, но до сих пор неизвестно точное количество погибших.

Работники Народного комиссариата внутренних дел прятали в домах взрывчатку с радиоуправляемыми устройствами. О событиях того дня рассказал историк Кирилл Третьяк.

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Он отметил, что советская власть ждала, когда немцы обоснуются в городе, чтобы нанести удар. Рассчитывали, что они займут лучшие здания в центре и начнут работать над повседневными проблемами.

Третьяк: советская власть просто уничтожала народ

Историк рассказал, что заминировали и прилегающие к Крещатику улицы – нынешнюю Лютеранскую, Прорезную, архитектора Городецкого, Институтскую. Кроме того, заминировали дома на Владимирской улице, на Печерске, Успенский собор, оперу.

В 1930 – 1940 годах для советской власти не было ничего святого. Именно положение и отношение к киевлянам во время оккупации города немцами иллюстративно очень говорит о коммунистической философии, когда советская власть просто уничтожала народ. Кирилл Третьяк Историк

Что потерял Киев

По словам Третьяка, советскую оккупационную власть не останавливали ни историческая застройка, ни само население города. Взрывы начались 24 сентября, а пожары продолжались до 29 сентября. Никто не ожидал, что такое возможно в тылу.

"Разрушили много уникальных зданий. Например, самый большой дом, который был в Российской империи. Его построили в 1912 году на Институтской – это так называемый небоскреб Гинзбурга, который имел 12 этажей", – отметил историк.



Небоскреб Гинзбурга / Фото из википедии

Он добавил, что хотя после войны некоторые сооружения можно было восстановить, но этого не сделали.

Кирилл Третьяк о разрушении Крещатика 24 сентября 1941 года: смотрите видео