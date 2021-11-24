Не было никаких фейерверков и концертов: в ОП отреагировали на расследование о юбилее Ермака

В Офисе Президента опровергли информацию о 4-дневном праздновании юбилея Андрея Ермака. Свой День рождения глава ОП отметил в Киеве с родителями.

Ермаку в воскресенье, 21 ноября, исполнилось 50 лет. Пресс-служба ОП рассказала, что день рождения политик праздновал с родителями, а во вторник, 23 ноября, его поздравили коллеги.

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Не было ни одного 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими прелестями, которые еще можно додумать для большей эффектности,

– подчеркнули в ОП.

Кроме того, пресс-служба ОП заверила, что для праздника не использовали никаких государственных или частных самолетов. Тем более – вертолетов ГСЧС.

Зеленский находился на работе

Пресс-служба ОП сообщила: в пятницу, 19 ноября, президент Владимир Зеленский работал на Банковой. Вечером он отбыл в резиденцию в Гуте.

Уже в воскресенье, 21 ноября, украинский лидер в Киеве посетил мероприятия, посвященные началу Революции Достоинства. На следующий день президент также находился на рабочем месте.

Кроме того, в ОП отметили, что пользование резиденцией в Гуте происходило согласно обычным протоколам.

Также в дни, когда якобы происходило громкое празднование юбилея, в резиденцию из других представителей власти на машине заезжал только Алексей Чернышев.

Расследование о юбилее Ермака: главное

В ОП утверждают, что запрос о праздновании Дня рождения Ермака получили в день выхода соответствующего репортажа – 24 ноября.

"Украинская правда" 24 обнародовала расследование, в котором говорится, что юбилей Ермак отпраздновал на государственной даче президента в Гуте (Карпаты). По данным издания, среди гостей были Зеленский и скандальный Олег Татаров.

Данные с публичных онлайн радаров свидетельствуют, что президентский борт из Киева не прилетал. В то же время в расследовании говорится: 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер который имеет отношение к группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского.

Официальной информации о том, были на борту Зеленский и Ермак, или нет – нет.

"21 ноября, в день рождения Ермака и в день Достоинства и Свободы в 10 утра Зеленский и Ермак, которые были на Прикарпатье, появляются в Киеве. В 12:00 президент награждает воинов, а уже в 13:00 вертолет ГСЧС взлетает с базы спасателей в Козине и через 2 часа приземляется в Ивано-Франковске", – говорится в расследовании.

По данным расследования, празднование длилось 4 дня.

Сообщение Офиса Президента:

Офис Президента получил информационный запрос от господина Михаила Ткача лишь 24 ноября, то есть уже в день выхода его репортажа и лишь за несколько часов до обнародования материала. Учитывая то, что анонсировать этот репортаж Михаил Ткач начал еще 22 ноября, вывод может быть только один, а именно: получения комментария от Офиса Президента и не предполагалось при подготовке материала, а запрос мог быть направлен сугубо формально. Однако хотим публично отделить факты от домыслов хотя бы сейчас – уже после выхода репортажа.

Первое: официально сообщаем, что не было ни одного 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и прочими прелестями, которые еще можно додумать для большей эффектности.

Второе: не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с любыми бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью.

Третье: в пятницу Президент работал в Киеве на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье Глава государства был в Киеве на мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте.

Четвертое: пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами, которые обеспечивают передвижение Президента, происходило согласно с обычными протоколами относительно перемещения Президента и его сотрудников и пользования соответствующими объектами.

Пятое: из других представителей власти в резиденцию заезжал только Алексей Чернышев, который находился в те дни в Ровно и передвигался на машине.

Шестое: Андрей Ермак отметил день рождения в понедельник в Киеве – с родителями, во вторник его поздравили коллеги в Офисе Президента.

Седьмое: надеемся, что в следующий раз получим запрос на предоставление информации хотя бы за сутки до выхода репортажа, чтобы можно было успеть ответить на все вопросы и добавить правдивой информации материала, который готовится.