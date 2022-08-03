Не было никаких постановок, – военный о знаменитом кадре с чипсами на фоне "Градов"
До недавнего времени, использование системы "Град" было чем-то таким тайным, чуть ли не секретным. Вооруженные Силы советского образца – это ежедневная мистика и тайна, где никто ни о чем не должен знать, даже командование.
Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Флерко. Он также отметил, что он с бригадой всегда пытаются снимать свою работу и делать фото, чтобы гражданские украинцы гордились своими защитниками.
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"Поэтому, я бы не хотел, чтобы мы имели такую же ситуацию сейчас, как и в прошлые времена, когда деятельность армии была в тайне. Понимаю, что сегодня у нас есть возможность войны и на информационном фронте и нужно показывать нашему народу, насколько крутой может быть украинская артиллерия", – говорит боец.
Игорь Флерко активный участник Евромайдана, в 19 лет ушедший добровольцем в полк "Азов", прослужил там пять лет. После двух лет гражданской жизни снова стал на защиту Украины во время полномасштабного вторжения россии в Украину.
Подробнее о вирусном кадре с чипсами: смотрите видео
Украинская армия набирает мощности
Украинским военным должны передать 20 БПЛА Fly Eye. Первый такой скоро уже отправят на передовую. Средства на дроны для украинских военных собрали в рамках проекта "Армия дронов".
Всего на дроны собрали более 755 миллионов гривен через платформу UNITED24. На первую часть суммы, а это – 260 миллионов, заключили договор на закупку:
- 2 станций управления и 20 беспилотников Fly Eye;
- 78 мультикоптеров Matrice;
- 2 наземных систем для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate.
Минцифры сообщает, что до конца лета координаторы проекта планируют закрыть первую задачу – закупить 200 дронов-разведчиков.