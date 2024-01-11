Какие планы Украины в войне против России на 2024 год: Зеленский приоткрыл занавес

11 января президент Зеленский прибыл в Латвию. Глава государства рассказал о главных задачах Украины в войне против России, также объяснил угрозу заморозки конфликта.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем Зеленским поделился планами в войне на 2024 год.

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Не дать России снова стать мощной

По словам президента, основные две задачи Украины – это не сдать наши территории и не дать возможности российским нарративам заморозить этот конфликт. Зеленский напомнил о том, как мощна враждебная дезинформация, как много денег в нее вливает Москва. Глава государства отметил, что, к сожалению, прокремлевские нарративы раздаются даже из медиаплатформ Европы и США.

Зеленский подчеркнул, что наша страна не должна позволить врагу подготовиться к новому мощному контрнаступлению за год, два или пять. Киев должен закончить войну до того, как Россия усилит свои военные мощи – увеличит оборонное производство, а также возобновит ту армию, которая имела в начале полномасштабного вторжения. Украинский лидер подчеркнул, что нельзя дать шанс стране – агрессорке снова стать мощной.

Неоконченная война – подготовка к реваншу

Отдельно Зеленский остановился на задании Украины – не допустить заморозки боевых действий. Если это случится, то и санкции со временем ослабят. Союзники и партнеры начнут спрашивать, зачем новые санкции, когда нет боевых действий. Постепенно они поставят под сомнение потребность трибунала, ведь все якобы "закончилось"

Планы – не допустить этого всего и консолидировать общества других государств, чтобы наши цели совпадали с планами возможностей наших партнеров,

– подытожил Зеленский.

Кроме того, он заметил, что рассказывать о целях и планах на поле боя не имеет права.

Латвия передаст Украине новую помощь

На фоне визита Зеленского в Ригу Латвия объявила о новом пакете помощи. Туда вошли гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты, гранаты, вертолеты, дроны, устройства связи, генераторы.

Кроме того, Латвия обязалась возглавить коалицию дронов в пределах формата "Рамштайн". Страна может производить эффективные и дешевые беспилотники, в которых нуждаются ВСУ.