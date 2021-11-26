Не давлю на депутатов относительно принятия законов, – Зеленский
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявил, что не заставляет депутатов голосовать за те или иные законы. По его словам, он встречается только с фракцией "Слуга народа", председателями комитетов и некоторыми министрами.
Раз в неделю президент имеет встречи с представителями фракции "Слуга народа", где они по списку обсуждают сессионные вопросы недели. Об этом сказал Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки о якобы давлении на депутатов со стороны ОП.
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Я не встречаюсь с другими фракциями. Мы иногда говорим о поддержке того или иного закона, но это обычная парламентская работа. Больше всего с депутатами общается Давид Арахамия, потому что он среди них в Верховной Раде,
– заявил Зеленский.
По словам президента, также есть работа в "тройках" по программе "Слуги народа" и Кабмина. В этой структуре действует четкий менеджмент, все вопросы разделены на дни, недели, голосования и работу в комитете. Обсуждают накопление поправок в законы. Одно из последних, что решали – почему другие фракции не хотят голосовать за бюджет.
Кто говорит о давлении
Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков ранее заявлял о том, что на депутатов "Слуги народа" происходит "довольно серьезное давление" из ОП и от руководства фракции. По его словам, на некоторых давят, увольняя с должностей руководителей подкомитетов. Однако конкретных фамилий Разумков не назвал.
Заявления Зеленского на пресс-конференции
Зеленский 26 ноября собрал 30 журналистов на пресс-конференции по поводу экватора своей каденции на посту президента Украины.
Среди главных его тезисов:
- отметил, что часть обещаний с командой выполнил, остальные – в процессе. В частности, сейчас идет большая война касаемо деолигархизации;
- Зеленский рассказал, что с информационных площадок украинцев запугивают, что "завтра будет полномасштабная война". Он заверил, что Украина полностью контролирует границы и полностью готова к эскалации;
- кроме внешней угрозы, есть большие вызовы внутри государства, которые фиксируют разведки других стран. Президент сказал, что на 1 – 2 декабря готовится государственный переворот, в который якобы может быть втянут Ринат Ахметов.
- глава государства также убежден, что телеканалы, которые связывают с Ахметовым, начали вести личную войну олигарха. Это не о свободе слова, а о борьбе против Зеленского относительно одного закона.