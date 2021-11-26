Не давлю на депутатов относительно принятия законов, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что не заставляет депутатов голосовать за те или иные законы. По его словам, он встречается только с фракцией "Слуга народа", председателями комитетов и некоторыми министрами.

Раз в неделю президент имеет встречи с представителями фракции "Слуга народа", где они по списку обсуждают сессионные вопросы недели. Об этом сказал Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки о якобы давлении на депутатов со стороны ОП.

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Я не встречаюсь с другими фракциями. Мы иногда говорим о поддержке того или иного закона, но это обычная парламентская работа. Больше всего с депутатами общается Давид Арахамия, потому что он среди них в Верховной Раде,

– заявил Зеленский.

По словам президента, также есть работа в "тройках" по программе "Слуги народа" и Кабмина. В этой структуре действует четкий менеджмент, все вопросы разделены на дни, недели, голосования и работу в комитете. Обсуждают накопление поправок в законы. Одно из последних, что решали – почему другие фракции не хотят голосовать за бюджет.

Кто говорит о давлении

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков ранее заявлял о том, что на депутатов "Слуги народа" происходит "довольно серьезное давление" из ОП и от руководства фракции. По его словам, на некоторых давят, увольняя с должностей руководителей подкомитетов. Однако конкретных фамилий Разумков не назвал.

Заявления Зеленского на пресс-конференции

Зеленский 26 ноября собрал 30 журналистов на пресс-конференции по поводу экватора своей каденции на посту президента Украины.

Среди главных его тезисов: