Не до 10 месяцев, а до 5: прокуроры объяснили продление меры пресечения для Медведчука

Куму Путина Виктору Медведчуку продлили меру пресечения еще на несколько месяцев. Однако в общей сложности по этому делу политик будет находиться под домашним арестом не 10 месяцев, а около 5.

Так Медведчук будет оставаться под круглосуточным домашним арестом до 10 марта 2022 года.

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Разъяснение Офиса генпрокурора

В рамках этого дела впервые меру пресечения Медведчуку избрали 12 октября со сроком действия до 19 ноября. 16 ноября его продлили до 14 января 2022 года, а уже 10 января – еще на 2 месяца.

Следовательно, срок пребывания Медведчука под домашним арестом по этому делу на 10 марта составит около 5 месяцев. Уголовный кодекс разрешает содержание под домашним арестом во время досудебного расследования не более 6 месяцев.

Что нужно знать о деле Медведчука

Представителю ОПЗЖ 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме. Медведчука подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки.

Кроме того, по информации следствия, Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из оккупированного Донбасса. Благодаря этому российские гибридные силы якобы получили более 200 миллионов гривен.

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Текст поста Офиса генпрокурора:

Информация о продлении меры пресечения народному депутату

По ходатайству прокуроров Печерский районный суд продолжил меру пресечения народному депутату Украины, подозреваемому в госизмене и содействии деятельности террористических организаций. Подозреваемый будет находиться под домашним арестом до 10 марта 2022 года.

В рамках этого уголовного производства мера пресечения ему была впервые избрана 12 октября 2021 года со сроком действия до 19 ноября 2021 года. 16 ноября 2021 года он был продлен до 14 января 2022 года. И 10 января 2022 года решением суда он продлен еще на 2 месяца.

Следовательно, срок нахождения подозреваемого под домашним арестом в этом уголовном производстве на 10 марта 2022 года будет составлять около 5 месяцев. Уголовный процессуальный кодекс разрешает содержание под домашним арестом в ходе досудебного расследования не более 6 месяцев.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.