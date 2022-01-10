Так, Медведчук залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 10 березня 2022 року.

До теми Віктору Медведчуку продовжили термін домашнього арешту

Роз'яснення Офісу генпрокурора

У межах цієї справи вперше запобіжку Медведчуку обрали 12 жовтня із терміном дії до 19 листопада. 16 листопада її продовжили до 14 січня 2022 року, а вже 10 січня – ще на 2 місяці.

Відтак термін перебування Медведчука під домашнім арештом у цій справі станом на 10 березня становитиме близько 5 місяців. Кримінальний кодекс дозволяє тримання під домашнім арештом під час досудового розслідування не більше, ніж 6 місяців.

Що треба знати про справу Медведчука

Представнику ОПЗЖ 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки.

Крім того, за інформацією слідства Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окупованого Донбасу. Завдяки цьому російські гібридні сили нібито отримали понад 200 мільйонів гривень.

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Текст поста Офісу генпрокурора:

Інформація щодо продовження запобіжного заходу народному депутатові

За клопотанням прокурорів Печерський районний суд продовжив запобіжний захід народному депутатові України, підозрюваному у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 10 березня 2022 року.

В межах цього кримінального провадження запобіжний захід йому було вперше обрано 12 жовтня 2021 року із строком дії до 19 листопада 2021 року. 16 листопада 2021 року він був продовжений до 14 січня 2022 року. І 10 січня 2022 року рішенням суду його продовжено ще на 2 місяці.

Отже, строк перебування підозрюваного під домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні станом на 10 березня 2022 року складатиме близько 5 місяців. Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє тримання під домашнім арештом під час досудового розслідування не більше 6 місяців.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.