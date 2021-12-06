Не доехали несколько километров: детали гибели отца с сыновьями в ДТП на Житомирщине

В жуткой ДТП на Житомирщине погибли отец и двое сыновей. Мальчикам было всего по 5 и 10 лет. Чудом выжила их мама, которая была за рулем. Семья погибших не может оправиться от трагедии.

Машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик. Патрульные говорят, что у погибших не было шансов выжить, поскольку они не соблюдали правила безопасности.

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Женщина борется за жизнь в реанимации

Женщина была за рулем. Также в машине ехали 26-летний мужчина и двое мальчиков. Маму детей забрали в Житомирскую областную больницу. Медики борются за ее жизнь в реанимации. Заведующий отделением интенсивной терапии Анатолий Жданюк отметил, что состояние женщины – тяжелое.

Она в оглушении, это политравмы, многочисленные переломы ребер, позвонков. Возможно повреждение внутренних органов,

– рассказал врач.

Водитель грузовика, 41-летний житель Киевщины, не пострадал.

Родные погибших убиты горем

Родственники погибших просят их не беспокоить. В школе, где учился 10-летний мальчик, собирают деньги, чтобы помочь с погребением. Учительница начальных классов Светлана Аполонова говорила с дедушкой погибшего ученика. Говорит, что человек убит горем.

Они ехали с кладбища, навещали тоже умершего дедушку второго, и не доехали несколько километров до дома, – рассказала Аполонова.



Машину смяло / Фото патрульной полиции

Почему произошло ДТП

Окончательные причины аварии выясняют следователи. Однако дорожники отмечают, что в тот вечер сильно снежило, поэтому авто могло снести на скользкой дороге. Добавили, что водителям следует быть особенно осмотрительными на отрезке, где идут ремонтные работы.

Патрульные отметили, что пассажиры были не пристегнуты, дети перевозились без автокресел, а колеса – на летней резине.



Водитель автомобиля выжил / Фото патрульной полиции