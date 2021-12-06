Автівка виїхала на смугу зустрічного руху та врізалась у вантажівку. Патрульні кажуть, що у загиблих не було шансів вижити, оскільки вони не дотримались правил безпеки.

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Жінка бореться за життя в реанімації

Жінка була за кермом. Також у машині їхали 26-річний чоловік та двоє хлопчиків. Маму дітей забрали до Житомирської обласної лікарні. Медики борються за її життя у реанімації. Завідувач відділення інтенсивної терапії Анатолій Жданюк зазначив, що стан жінки – важкий.

Вона в оглушенні, це політравми, численні переломи ребер, хребців. Можливо пошкодження внутрішніх органів,

​– розповів лікар.

Водій вантажівки, 41- річний житель Київщини, не постраждав.

Рідні загиблих вбиті горем

Родичі загиблих просять їх не турбувати. У школі, де вчився 10-річний хлопчик, збирають гроші, щоб допомогти із похованням. Вчителька початкових класів Світлана Аполонова говорила з дідусем загиблого учня. Каже, що людина вбита горем.

Вони їхали з цвинтаря, відвідували теж померлого дідуся другого, і не доїхали кілька кілометрів до хати, – розповіла Аполонова.



Автівку розім'яло / Фото патрульної поліції

Чому сталась ДТП

Остаточні причини аварії з'ясовують слідчі. Однак дорожники зазначають, що в той вечір сильно сніжило, тож авто могло знести на слизькій дорозі. Додали, що водіям слід бути особливо обачними на відрізку, де йдуть ремонтні роботи.

Патрульні зауважили, що пасажири були не пристебнуті, діти перевозились без автокрісел, а колеса – на літній гумі.



Водій автівки вижив / Фото патрульної поліції