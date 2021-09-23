Не должно беспокоить НАТО: Евросоюз хочет самостоятельно решать, где размещать свои войска
Источник:PBS
В Евросоюзе намерены самостоятельно решать, где размещать свои войска. Там подчеркнули, что это желание не должно вызывать беспокойства у НАТО.
Соответствующее заявление сделал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.
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У нас должна быть возможность размещения войск в той же манере, в какой это делают американцы. Мы должны быть способны действовать самостоятельно в тех ситуациях, где невозможно вмешательство США и НАТО,
– сказал он.
По словам Жозепа Борреля, расширение военных возможностей ЕС не должно беспокоить НАТО. Поскольку он является дополнением для Альянса, а не его альтернативой.
Боррель похвалил НАТО
В то же время глава дипломатии Евросоюза похвалил США за операцию по эвакуации в Кабуле.
Благодаря вам, вашим войскам и вашим военным стало возможным обеспечить безопасность аэропорта Кабула,
– добавил Жозеп Боррель.
Что известно об отношениях ЕС и НАТО
- Началом официальных взаимоотношений между ЕС и НАТО считается 2003 год, когда был заключен комплексный пакет соглашений между Организацией Североатлантического договора и Европейским Союзом. Но еще до официального сотрудничества организации поддерживали между собой тесную связь, в том числе основные их действия были направлены на повышение европейской ответственности в вопросах обороны.
- В 1990 годах европейские страны в большей степени начали уделять внимание общеевропейской безопасности: они признали необходимость разработки в организации специальной "Европейской системы безопасности и обороны", которая одновременно была бы составной частью адаптации военно-политических структур НАТО и важным фактором развития европейских оборонных возможностей.
- Процесс привел сначала к разработке договоренностей между НАТО и западноевропейским союзом, который в то время выполнял функции Евросоюза в области безопасности и обороны. Был заложен фундамент для дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя организациями.
- В 1999 году функции ЗЕС по урегулированию кризисов были переданы Евросоюзу, а в январе 2001 года состоялся обмен письмами между Генеральным секретарем НАТО и председателем Евросоюза, который начал прямые взаимоотношения между НАТО и ЕС.
- Основа стратегического сотрудничества между НАТО и ЕС изначально была изложена в Декларации о Европейской безопасности и политику обороны, а впоследствии в Соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности и Соглашении НАТО-ЕС о защите информации. На сегодня эти две структуры активно сотрудничают в различных сферах.
Источник: Википедия