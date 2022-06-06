Не должно быть ни Будапешта, ни Минска, – политолог рассказал, почему важно давить на власть

В любых переговорах выбор остается за Украиной. И неудачный выбор становится проигрышем. Поэтому важно давить на власть, чтобы не допустить ни будапештского меморандума, ни минских договоренностей.

Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, во избежание таких "проигрышей" нужно давить на Владимира Зеленского.

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Как пояснил эксперт, в переговорах Украины с миром даже самые близкие друзья-партнеры дают нас определиться - "хотим ли мы победить, или проиграть".

"Всегда выбор остается за нами. И каждый раз, когда мы делаем выбор, который не хотим, и кто-то из президентов что-то подписывает, – это всегда считается проигрышем", – заявил Давыдюк.

Политолог вспомнил предыдущих президентов Кучму и Кравчука, подписавших "сдачу ядерного оружия" , и через 10-20 лет это стало проигрышем.

Не хочу говорить, что это предательство, но это проигрыш. Они говорят, что у них тогда не было выбора. Аналогично говорит Петр Порошенко, что у него не было шанса не подписать "Минск-2". А потом следует история, что Меркель его заставляла, хотя он подписал это в Кремле,

– заявил Давидюк.

По его словам, такой же пример – московские контракты Юлии Тимошенко.

"Тогда тоже в первые дни была "победа", нам говорили, что газ будет по 200 долларов. Хотя в реальности зимой газ стоил 520 долларов. Потом оказалось, что это был проигрыш для государства ", – добавил он.

Эксперт уверяет, что сейчас важно давить на Зеленского, чтобы не было ни Будапешта, ни Минска.

Следует давить на власть и говорить, что нация умудрилась, чтобы не было повтора тех предварительных договоренностей,

– подчеркнул Давидюк.

Политолог говорит, что такие договоренности – это всегда выбор: может быть выгодно лидеру страны, но не выгодно всему государству, и наоборот – выгодно государству, но менее выгодно политике.

"Этот выбор нужно будет делать - быть менее "рукопожатным" на Западе, где его не будут любить, или быть пожизненным врагом Путина и победить для своего государства", - подытожил он.

Николай Давыдюк о давлении на власть и позиции других стран:



Кстати, президент Владимир Зеленский 17 мая подписал указ по инициативе создания национального бренда UNITED24 для объединения усилий международных партнеров в поддержке Украины. За 4 недели уже удалось собрать 1,5 миллиарда гривен.

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