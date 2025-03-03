Именно это остановит российское вторжение в западные страны. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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Европа осознает угрозу

Грант Шаппс отметил, что на днях Великобритания снова усилила санкции против России. Санкции ввели против еще нескольких сотен человек. Важно, чтобы Запад продолжал это делать. В частности, Европа.

Качество мирных переговоров и договоренностей является главной движущей силой. Соглашение должно быть таким, чтобы там были все сдерживающие факторы для Владимира Путина, включая американские гарантии.

Однако самое важное, что Европа наконец осознает угрозу, что у нее есть "русский медведь" на ее восточной границе, и собирается объединиться, чтобы должным образом тратить средства на оборону. Думаю, в этой сфере мы видим правильную реакцию. Когда я был министром обороны, мы установили наши расходы на оборону на уровне 2,5% нашего ВВП, нашей экономики,

– сказал экс-министр обороны Британии.

Впоследствии это временно остановили. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна восстановит эти расходы на уровне 2,5% гораздо быстрее. Однако нужно идти дальше и вкладывать больше средств. Великобритания тратит на оборону больше всего в Европе. Многие страны должны вкладывать до 2% или больше.

"Трамп побудил Европу перестать полагаться на США, чтобы решать их проблемы. Сейчас они этого делать не собираются. Европа это понимала. Министры финансов, премьер-министры, президенты по всей Европе вдруг проснулись с этой идеей. Думаю, мы увидим значительное увеличение европейских расходов на оборону. Именно это остановит Путина от продолжения вторжения в западные страны", – считает Грант Шаппс.

Напомним, Владимир Зеленский отметил, что полномасштабное вторжение в Украину началось с учений россиян в Беларуси. Если россияне будут там тренироваться летом или, например, осенью 2025 года, то за этим может начаться наступление. Президент Украины добавил, что это необязательно должно быть новое вторжение в Украину. По его мнению, оккупанты могут пойти на Польшу или Литву.