Военный капеллан ответил, как не допустить войны в будущем

Следующие поколения имеют шанс полностью оборвать связи с россией. Детям нужно прививать правильные ценности и принципы, чтобы полномасштабная война с агрессивным соседом не повторилась в будущем.

Прежде всего, нужно учить любить свое. Об этом 24 каналу сказал военный капеллан УГКЦ Михаил Гредиль.

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Он подчеркнул, что стоит решительно отказываться от русскоязычного контента, а вместо этого поощрять изучать и ценить собственное украинское.

Нужно научить любить свою страну, культуру, традиции, знать свою историю,

– считает военный капеллан.

Необходимо формировать настоящих личностей

По словам Гредиля, деятельность организации "Апостольська Чота", которой он занимается, направлена на помощь бедным, малоимущим, переселенцам и военным. Кроме того, речь идет о духовном формировании молодежи и патриотической формации.

Наше волонтерство формирует человека не просто как существо, которое существует на определенной территории, а формирует личность. Человек, который думает, который знает, где есть правда, а где есть ложь. Человек, который отстаивает ту правду. Ему хочется жить в стране, где есть правда и нет лжи, коррупции,

– пояснил он.

Так, люди должны быть готовы бороться за свое право на свободу. "Когда другое государство заходит на чужую землю и начинает захватывать села – это неправильно. И должен ощущаться толчок внутри, что они готовы бороться за правду, за свое государство, за свой народ", – подытожил он.

Процесс украинизации: последние новости

Телеведущий Юрий Горбунов рассказал, как его друзьям украинский язык помог выжить в оккупации в Ирпене и на передовой. Он убежден: если бы важность языка мы понимали еще в 2014 году, то ничего этого не было бы.

"Мягкую" украинизацию в Кривом Роге анонсировал Александр Вилкул. Теперь в каждом районе города функционируют клубы, в которых местных жителей обучают государственному языку.

Писатель и публицист Дмитрий Капранов призывает понять, что создание русскоязычного контента – это марафон для оккупантов. Стоит вспомнить хотя бы телеканал FreeДом, который оправдывает вещание на русском якобы донесением правды россиянам по всему миру.

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