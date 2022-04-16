Не достанься никому: Арестович объяснил, почему произошли зверства в Буче

Когда россияне получили приказ отходить из Киевской области, поняли, что уже не смогут удержать территорию. Тогда они начали действовать по принципу "пусть не достанется никому".

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на ютуб-канале "Фейгин Live", передает 24 канал.

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Россияне были обускуражены из-за поражения под Киевом

По словам Арестовича, оккупанты планировали захватить эти земли, поэтому трудно было предположить, что они вообще могут совершить такие зверства. Ведь если хочешь удержать территорию, то не будешь обеспечивать такие условия для существования.

По его мнению, ужасные зверства произошли из-за фрустрации, которую пережили российские вояки.

Когда на Западе спрашивают о Буче, то все (эксперты – 24 канала) всё время говорят о фрустрации. Российские войска были фрустрированы от поражения под Киевом и начали зверства. Такая вот ситуация, – сказал Арестович.

Напомним, захватчики замучили только в Буче около 400 мирных людей. Один из коммунальщиков остался в городе и хоронил тела в братские могилы.

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