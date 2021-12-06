Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала. Во время разговора обе стороны лишь выскажут свои претензии, что происходило уже не раз.

К теме Согласовали дату: Путин и Байден созвонятся 7 декабря

По словам Фейгина, Байден уже ответил на шантаж Кремля, когда заявил, что не принимает никаких "красных линий".

Справка. Владимир Путин заявил, что ему не нравится идея расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины. В ответ Байден отметил, что не принимает ничьих "красных линий".

Как рассказал Фейгин, во время встречи Байдена и Путина в Женеве, которая состоялась в июне 2021 года, президент США в очередной раз подтвердил, что будет стоять на стороне Украины и поддерживать ее суверенитет.

Впрочем, отношение России к украинскому государству не меняется. В то же время в Вашингтоне точно не ожидали, что Владимир Путин снова будет шантажировать международное сообщество.

Пока я не вижу никаких оснований, что Москве кто-то пойдет на уступки,

– подчеркнул российский правозащитник.

Узнайте больше Прежде всего обсудят Украину: в Белом доме рассказали о предстоящих переговорах Байдена и Путина

Фейгин также предположил, что во время разговора Путин, скорее всего, будет настаивать на встрече. Это является целью Кремля.

Если Москве удастся этого добиться, то будет пауза и возможность для нападения на Украину, а если нет – вопрос открытый.

Фейгин рассказал о разговоре Путина и Байдена: смотрите видео