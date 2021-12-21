Не думаю, что успеем к Рождеству, – Зеленский о прекращении огня на Донбассе
Источник:24 канал
Украина проводит сложные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Однако президент Зеленский не ожидает, что успеют достичь договоренностей к новогодним или рождественским праздникам.
Об этом глава государства сообщил на Ивано-Франковщине. Там накануне Зеленский встречался с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.
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Украина предложила 3 инициативы, которые должна учесть Россия
Зеленский рассказал, что 21 декабря проходит заседание ТКГ. Российской стороне предложили три инициативы, которые она должна учесть. Переговоры – очень сложные, подчеркнул глава государства.
Какие инициативы предлагает Украина:
- прекращение огня;
- открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ);
- обмен пленными.
Я не знаю, что это будет до рождественских и новогодних праздников. Я не думаю, что мы это успеем. Но если мы к этим праздникам согласуем эти пункты или хотя бы какие-то из них, будет неплохо,
– пояснил Зеленский.
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Какая ситуация на Донбассе: последние новости
- Только за день 21 декабря, сообщают в штабе ООС, враг дважды проигнорировал договоренность о прекращении огня.
- Один раз оккупанты применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.
- В результате враждебных действий один украинский военнослужащий получил ранения.
- Он – в состоянии средней тяжести.
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