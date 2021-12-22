Не единственный эпизод, – Аваков прокомментировал хамство "слуги" Галушко полицейским
Источник:твиттер Арсена Авакова
Недавно появилось видео, на котором нардеп от "Слуг народа" Николай Галушко оскорблял полицейских, которые его остановили. Бывший глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что это "не единственный эпизод".
В частности Арсен Аваков рассказал, что об инциденте он в 2020 году говорил с Давидом Арахамией и Денисом Монастырским. Об этом он написал в телеграме 22 декабря.
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Аваков заявил, что это не единственный инцидент, связанный с нардепом Галушко
Во-первых, это не единственный инцидент, связанный с ним, были другие эпизоды. Во-вторых, по факту этого случая у меня был разговор не с ним, а с главой фракции "СН" Арахамией и с депутатом Монастырским (речь идет о нынешнем главе МВД – 24 канал), который в то время возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, членом которого является депутат Галушко,
– заявил экс-глава МВД.
Он также добавил, что говорили мы как раз о неприемлемости такого поведения депутата. Аваков заявил, что оба коллеги:
- "согласились, что это был безобразный инцидент;
- оба имели соответствующий разговор с господином Галушко".
Однако Аваков пояснил, что говорили они с депутатом Галушко, однако никакой секретности в этих разговорах и никаких особых пожеланий к этому депутату, кроме приличного поведения, не было. Также политик заявил, что:
- "ответственность за качество и моральный уровень депутатов несет та политическая сила, которая приводит их в парламент;
- понимая уровень и манеру общения господина Галушко, я никогда с ним лично не контактировал,
- профилактикой с ним занимался один из заместителей министров, который, согласно своим должностным обязанностям, взаимодействовал с парламентом".
Относительно водителя, допустившего нарушение правил дорожного движения, за которое остановили авто нардепа, то:
- его признали виновным по решению суда;
- он понес административное наказание.
Коротко об инциденте со "слугой народа" Николаем Галушкой
- В декабре 2020 года автомобиль народного депутата от "Слуги народа" Николая Галушко за нарушение правил дорожного движения остановила полиция.
- 22 декабря появилось видео, как политик нецензурно выражался в отношении правоохранителей. В частности он назвал полицейских "дебилами".
- Однако политик до сих пор не извинился. Он убежден, что виновными были сами полицейские. Они, по словам политика, неправомерно остановили его авто. Все, что написано в протоколе, "слуга народа" называет ложью.
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Полный текст публикации Арсена Авакова
Относительно инцидента с депутатом Галушко, произошедшего год назад. Во-первых, это не единственный инцидент, связанный с ним, были другие эпизоды. Во-вторых, по факту этого случая у меня был разговор не с ним, а с главой фракции "СН" Арахамией и с депутатом Монастырским, который в то время возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, членом которого является депутат Галушко. И говорили мы как раз о неприемлемости такого поведения депутата. И надо отдать должное, оба коллеги согласились со мной, что это был безобразный инцидент, и оба они имели соответствующую беседу с господином Галушко.
Кстати, понимая уровень и манеру общения господина Галушко, я никогда с ним лично не контактировал. Профилактикой с ним занимался один из заместителей министров, который, согласно своим должностным обязанностям, взаимодействовал с парламентом.
В отношении водителя, допустившего нарушение ПДД, за которое и был правомерно остановлен автомобиль народного депутата, то он признан виновным решением суда и понес административное наказание.