Не город, а руина: показали видео из полуразрушенного Лимана в Донецкой области
4 июня 2022 , 15:40Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал "Инсайдер"
Оккупанты ранее захватили часть Лимана в Донецкой области, хотя и понесли там много потерь. После боев и обстрелов со стороны российской армии город теперь больше похож на руины.
В сети обнародовали видео, как выглядит полуразрушенный Лиман, там кафиры повредили многие частные дома.
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В конце мая в Генштабе ВСУ сообщили, что российские кафиры вывели отдельные подразделения своих войск из населенного пункта Лиман, что в Донецкой области.
Смотрите видео из полуразрушенного Лимана:
Последние новости из Лимана в Донецкой области
- 2 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ мужественно противостоят российским захватчикам. В частности, кафиры понесли потери возле Лимана .
- В частности, там был ликвидирован высокопоставленный российский военный – 45-летний подполковник Заура Димаев , который был заместителем командира 4-го батальона спецполка им. Кадырова. Вместе с Димаевым уничтожили еще 40 кадыровцев.
- Руководство России заявляет, что им вроде бы удалось полностью оккупировать населенный пункт Лиман. Впрочем, заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла эту информацию и заверила, что по состоянию на 28 мая в городе продолжались ожесточенные бои.
- В то же время глава Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, что город Лиман частично находится под контролем военных России. Но наши защитники в Лиманском направлении заняли и укрепили новые позиции.
- По его словам, в целом Лиманское направление до сих пор остается сложным. Там продолжают вестись ожесточенные бои. Кроме того, российские захватчики стремятся захватить Бахмут.
Актуальная ситуация на Донбассе по состоянию на 4 июня
- На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец,
- В Донецком направлении враг обстреливает позиции украинских защитников из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Темп продвижения вражеских подразделений там низок.
- Основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия, а также усилил группировку путем мобилизационного резерва. На Бахмутском направлении русские войска вели наступление, однако успеха не имели.