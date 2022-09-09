Такое мнение 24 канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Путин вообще и не подозревает, что происходит на фронте в Украине .

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Путин не понимает положение своей армии

Шейтельман провел аналогии со сталиным, во время Второй мировой войны не знавший об обороне Брестской крепости в Беларуси.

Сталин полагал, что Брестская крепость показалась гитлеровским войскам в первый же день. На самом же деле гарнизон крепости оборонялся 2 месяца. Этот факт дошел до сталина только в 1943 – 1944 годах, когда советские войска захватили немецкие архивы.

– рассказал политтехнолог.

По его словам, сейчас российский диктатор также не владеет информацией о реальном положении его войск на поле боя в Украине.

Российский диктатор не готовился к обороне

Кроме того, глава кремля не знает, как реагировать на свои поражения и не может решить, как действовать в сложившейся ситуации.

Путин не готовился к обороне. А к такой ситуации нужно готовиться долго и продумывать все шаги вперед. Это очень важно,

– подчеркнул Шейтельман.

В России не знают, что делать из-за контрнаступления ВСУ

Политтехнолог назвал недостатки россии, которые мешают ей предпринять какие-либо шаги, чтобы выпутаться из сложного положения.

Украина действует по стандартам НАТО. Мы можем опираться на то, как действуют в схожих ситуациях какие-то армии. У нас много союзников. Но всего этого в России нет,

– отметил Шейтельман.

Он добавил, что еще одной проблемой президента России является неспособность быстро принимать решение.

"Путин не способен так быстро мыслить, он этого просто не умеет", – заметил политтехнолог.

Стрим Артема Овдиенко и Михаила Шейтельмана: смотрите полное видео

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