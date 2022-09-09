Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, путін взагалі й гадки не має, що відбувається на фронті в Україні.

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Путін не розуміє становище своєї армії

Шейтельман провів аналогії зі сталіним, який під час Другої світової війни не знав про оборону Брестської фортеці у білорусі.

Сталін думав, що Брестська фортеця здалася гітлерівським військам у перший же день. А насправді гарнізон фортеці оборонявся 2 місяці. Цей факт дійшов до сталіна лише у 1943 – 1944 роках, коли радянські війська захопили німецькі архіви,

– розповів політтехнолог.

За його словами, зараз російський диктатор так само не володіє інформацією про реальне становище його військ на полі бою в Україні.

Російський диктатор не готувався до оборони

Окрім того, очільник кремля не знає, як реагувати на свої поразки і не може вирішити, як діяти у ситуації, що склалася.

Путін не готувався до оборони. А до такої ситуації потрібно готуватися довго і продумувати всі кроки наперед. Це дуже важливо,

– наголосив Шейтельман.

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Політтехнолог назвав недоліки росії, які заважають їй зробити хоч якісь кроки, аби виплутатися зі складного становища.

Україна діє за стандартами НАТО. Ми можемо опиратися на те, як діють у схожих ситуаціях якісь армії. У нас багато союзників. Натомість усього цього у росії немає,

– зазначив Шейтельман.

Він додав, що ще однією проблемою президента росії є нездатність швидко ухвалювати рішення.

"Путін не здатний так швидко мислити, він цього просто не вміє", – зауважив політтехнолог.

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