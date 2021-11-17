Не "Градами" едиными: оккупанты разместили десятки танков на оккупированной территории

Пророссийские боевики продолжают стягивать тяжелую технику на Донбасс. На этот раз международные наблюдатели зафиксировали 30 танков и гаубицу.

Как говорится в отчете ОБСЕ, военную технику разместили возле населенного пункта Покровка Донецкой области.

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Вся техника расположена за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения. Так, наблюдатели зафиксировали:

13 танков типа Т-72,

7 танков Т-64,

10 танков неустановленного типа,

одну самоходную гаубицу "Гвоздика" 122 калибра.

Технику заметил беспилотник дальнего радиуса действия.

Оккупанты разместили технику в зоне безопасности

В ОБСЕ предупредили, что в зоне безопасности заметно военное присутствие. В частности, на территории объекта в жилом районе населенного пункта Безыменное, что в Донецкой области, беспилотник ОБСЕ заметил 2 ББМ неустановленного типа.

А ранее наблюдатели ОБСЕ сообщили о десятках единиц военной техники на оккупированной территории Донбасса. Речь шла о танках, "Градах", минометах, гаубицах и пушках, которые разместили оккупанты в Луганской и Донецкой области.