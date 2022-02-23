Не хочет разрывать связи с Россией: Эрдоган поговорил с Путиным

Реджеп Эрдоган заявил Владимиру Путину, что выступает против нарушения территориальной целостности Украины. Однако турецкий лидер не хочет отказываться от связей ни с Москвой, ни с Киевом.

Президент Турции провел телефонный разговор с российским коллегой. Эрдоган готов внести свой вклад в снижение напряженности вокруг Украины.

Кстати Зеленский созвонился с Эрдоганом после признания Россией боевиков

Путин пожаловался Эрдогану

Путин жаловался Эрдогану на реакцию США и НАТО из-за "признания" боевиков. Однако турецкий президент тоже заявил, что не одобряет нарушение суверенитета Украины. Эрдоган отметил, что "военное противостояние не принесет пользы ни одной из сторон".

Кроме того, политик сказал, что ожидает скорейшего визита президента России в Турцию. Путин должен поучаствовать в заседании стратегического совета высокого уровня.

Турция не будет разрывать связи с Россией

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет сотрудничать с Россией и Украиной. Анкара не собирается вводить санкции против Москвы.

У нас с Россией политические, военные и экономические отношения. То же самое с Украиной. Мы не можем отказаться от этого,

– сказал Эрдоган.

По словам политика, нужны щепетильные шаги и учитывать "уязвимые моменты". В частности, повышение стоимости газа.

Эрдоган раскритиковал Запад

Президент Турции подверг критике западных лидеров, в частности Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, за неэффективные переговоры с Путиным. Якобы никаких результатов не добились.

Кроме того, Эрдоган надеется, что Россия и Украина вернутся за стол переговоров.

Зеленский также говорил с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский тоже созвонился с Эрдоганом после признания Россией боевиков. Тогда глава государства лаконично поблагодарил за поддержку позиции Украины относительно провокаций Москвы.

Ранее Анкара подчеркнула, что считает неприемлемым признание боевиков на Донбассе.

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