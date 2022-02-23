Президент Туреччини провів телефонну розмову з російським колегою. Ердоган готовий зробити свій внесок у зниження напруженості навколо України.

До речі Зеленський зідзвонився з Ердоганом після визнання Росією бойовиків

Путін пожалівся Ердогану

Путін жалівся Ердогану на реакцію США та НАТО через "визнання" бойовиків. Однак турецький президент теж заявив, що не схвалює порушення суверенітету України. Ердоган зауважив, що "військове протистояння не принесе користі жодній із сторін".

Крім того, політик сказав, що чекає якнайшвидшого візиту президента Росії до Туреччини. Путін має взяти участь в засіданні стратегічної ради високого рівня.

Туреччина не розриватиме зв'язки з Росією

Ердоган наголосив, що Туреччина співпрацюватиме з Росією та з Україною. Анкара не планує вводити санкції проти Москви.

У нас з Росією політичні, військові та економічні відносини. Те саме з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього,

– сказав Ердоган.

За словами політика, потрібні делікатні кроки та враховувати "вразливі моменти". Зокрема, підвищення вартості газу.

Ердоган розкритикував Захід

Президент Туреччини розкритикував західних лідерів, зокрема Еммануеля Макрона й Олафа Шольца, за неефективні переговори з Путіним. Мовляв, ніяких результатів не досягнули.

Крім того, Ердоган сподівається, що Росія та Україна повернуться за стіл переговорів.

Зеленський теж говорив з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський теж зідзвонився з Ердоганом після визнання Росією бойовиків. Тоді глава держави лаконічно подякував за підтримку позиції України щодо провокацій Москви.

Раніше Анкара наголосила, що вважає неприйнятним визнання бойовиків на Донбасі.

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