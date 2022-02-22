Про телефонну розмову із турецьким президентом Зеленський повідомив у своєму твітері. Їй передувало зухвале визнання Путіним бойовиків на Донбасі.
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Що розповів Зеленський
- Глава держави лаконічно написав, що висловив Ердогану вдячність за підтримку позиції України щодо провокативних рішень Росії.
- Також він подякував колезі за підтримку ініціативи щодо проведення саміту держав – постійних членів Радбезу ООН за участю України, Туреччини та Німеччини.
Туреччина засудила визнання Росією бойовиків
Раніше у турецькому МЗС відреагували на зухвалий крок Москви – "легітимізацію" псевдореспублік на Донбасі. Дипломати погодилися, що мовиться про порушення суверенітету й територіальної цілісності України. Анкара наголосила, що вважає неприйнятним визнання бойовиків на Донбасі.
Аналогічну заяву зробив й сам Ердоган. "Ми вважаємо це рішення неприйнятним. Ми закликаємо сторони дотримуватися здорового глузду та міжнародного права", – закликав турецький політик.