"Не хочу, чтобы меня бомбили": в сети показали щемящее видео с маленькой украинкой из Херсона

Маленькая девочка из Херсона растрогала сеть. Обнародовали видео, как украинка щемяще рассказывает об обстреле ее дома.

Девочка рассказала, что видела "работа", который летает и хочет ее убить. Очевидно, она подразумевала российскую ракету. Видео опубликовал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Ребенок сидел под столом, прячась от обстрела. Рядом ее успокаивал папа.

Не хочу, чтобы меня бомбили,

– трогательно сказала девочка.

Затем она попросила у папы игрушечного динозавра. Когда отец подал игрушку, ребенок немного отвлекся и обрадовался.

Ребенок в Херсоне прячется от обстрелов: видео

Подоляк, комментируя видео, отметил:

это 60 секунд, чтобы услышать смелый голос ребенка,

60 секунд, чтобы понять, насколько злая Россия на самом деле.

60 секунд, чтобы понять, почему Украина должна победить.

Какая ситуация в Херсоне

Россияне готовятся обороняться во временно оккупированном Херсоне. В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики готовят город к уличным боям.

Херсон покинула значительную часть жителей. Российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома.

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