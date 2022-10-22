"Не хочу, чтобы меня бомбили": в сети показали щемящее видео с маленькой украинкой из Херсона
22 октября 2022 , 13:56Читати новину українською
Источник:Михаил Подоляк
Маленькая девочка из Херсона растрогала сеть. Обнародовали видео, как украинка щемяще рассказывает об обстреле ее дома.
Девочка рассказала, что видела "работа", который летает и хочет ее убить. Очевидно, она подразумевала российскую ракету. Видео опубликовал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Ребенок сидел под столом, прячась от обстрела. Рядом ее успокаивал папа.
Не хочу, чтобы меня бомбили,
– трогательно сказала девочка.
Затем она попросила у папы игрушечного динозавра. Когда отец подал игрушку, ребенок немного отвлекся и обрадовался.
Ребенок в Херсоне прячется от обстрелов: видео
Подоляк, комментируя видео, отметил:
- это 60 секунд, чтобы услышать смелый голос ребенка,
- 60 секунд, чтобы понять, насколько злая Россия на самом деле.
- 60 секунд, чтобы понять, почему Украина должна победить.
Какая ситуация в Херсоне
- Россияне готовятся обороняться во временно оккупированном Херсоне. В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики готовят город к уличным боям.
- Херсон покинула значительную часть жителей. Российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома.
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