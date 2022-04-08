Не хочу пугать, но риск есть, – Рахманин допустил, что будет, когда Россия проиграет на Донбассе

Оккупанты готовятся к масштабным действиям на Востоке Украины. Для них это шанс оправдать так называемую "спецоперацию".

Российские военные могут потерпеть на Донбассе такое ощутимое поражение как под Киевом, Черниговом, Николаевом или Харьковом. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Сергей Рахманин.

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Жесткие обстрелы и всеобщая мобилизация

По его словам, на то, как оккупанты будут действовать дальше, влияют очень много составляющих и обстоятельств. Если русская армия получит по зубам еще раз, то, по мнению нардепа:

во-первых, надо ожидать гораздо более жестких обстрелов, чем сейчас;

Не хочу пугать, но теоретически такой риск остается,

– подчеркнул Рахманин.

во-вторых, возможно, в России придется проводить всеобщую мобилизацию.

Вполне вероятно, что будет много отказов, побегов и дезертирство. Владимир Путин будет вынужден бросать в ад войны призывников.

"Это будет страшная, изматывающая, долгая война, которую точно не хотелось бы, но такой риск тоже есть", – отметил нардеп.

Многое зависит от Запада

Очень многое будет зависеть, как считает Рахманин, от того, насколько Запад сейчас будет жестким и быстрым. Он должен ввести реальные санкции (полное эмбарго на энергоносители, полное отключение всей банковской системы России от SWIFT) прямо сейчас.

"И, разумеется, поставки оружия в необходимых объемах и необходимого качества. Тогда есть реальный шанс на существенный успех – если не сломать хребет, то точно поотрывать руки и ноги врагу", – добавил Рахманин.

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