Не хороните живьем детей защитников Мариуполя, шанс на спасение есть

Это видео сняли родители 4-летней Алисы, дочери военного медика. Ее мама каждый день спасает сотни жизней. Девочка более 50 дней живет в одном из военных бункеров Мариуполя.

В заложниках у монстров

Когда вы каждый раз пишете или говорите, что украинскую военную группировку в Мариуполе спасти невозможно или что крики о помощи оттуда – какая-то технология, имейте в виду, что Алиса – не единственный ребенок военных, медиков, поваров, которую вы этими словами хороните живьем.

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Проблемы гражданского населения в Мариуполе очень серьезны. Но у гражданских есть хоть какие-то шансы оттуда выбраться. Раненые военные, женщины-военнослужащие, дети и жены военных этого шанса просто лишены. Для России это такие же "нацисты", как и все, кто не изменил присяге и остается нести службу в окруженном Мариуполе.

Упреждая вопрос, почему бы им всем не сдаться в русский плен, – этой опции для оставшихся не существует. Россияне неоднократно заявляли, что их убьют. Те, кто мог сдаться, уже сделали это.

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Последний шанс на спасение

Возможности украинской власти эвакуировать раненых, женщин и детей, похоже, исчерпаны. Остаются люди доброй воли, авторитетные для Путина мировые лидеры, религиозные деятели. Даже Путин не стал бы сбивать вертолет Ватикана, например.

С позиции международного права, раненые, дети, жены военных не являются комбатантами. Они подлежат эвакуации с поля сражения. Теоретически это должны делать Международный Комитет Красного Креста в Украине, Постоянное представительство Украины при ООН, но сейчас они заинтересованы только в помощи гражданским и даже она в Мариуполе очень ограничена.

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