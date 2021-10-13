Не хотели принимать больницы: что известно о смерти итальянца в скорой на Буковине
Источник:"Молодой Буковинец"
В Черновицкой области иностранец умер прямо в карете скорой. Пожилого мужчину отказывались принимать в двух больницах из-за того, что мест в нековидных реанимациях не хватило.
Однако, как оказалось, у 72-летнего гражданина Италии все-таки был коронавирус. Об этом рассказал начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.
Напомним На Буковине в скорой умер итальянец, которого не смогли принять две больницы
Коронавирус и сопутствующие болезни
То, что у пациента был коронавирус, установили судмедэксперты во время вскрытия тела иностранца. К тому же у умершего были сопутствующие заболевания.
Причина смерти – коронавирус, пневмония, легочная и сердечная недостаточность на фоне сахарного диабета,
– сообщил судмедэксперт.
По словам директора Черновицкого Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Еленева, во время вызова бригады речь не шла о том, что у мужчины коронавирус.
Почему больницы отказывались его принимать
По его словам, предварительно речь шла о другой болезни. Затем пациента сначала хотели госпитализировать в Сторожинецкую больницу, однако там отказались его принять. Все из-за того, что мест в реанимации для пациентов без коронавируса не хватало.
Впоследствии мужчину пытались госпитализировать в Черновицкую областную клиническую больницу, однако в реанимации этого медучреждения также не было свободных мест.
После этого итальянца решили доставить в больницу скорой медицинской помощи в Черновцах, однако по дороге в медучреждение пациент умер в карете скорой.
Какая ситуация с коронавирусом в Черновицкой области
- В Черновицкой области за 13 октября зафиксировали 584 новых случая COVID-19.
- Показатель госпитализации на Буковине превышает норму – 72,5 на 100 тысяч человек при предельной норме в 60.
- Всего в области зафиксировали 96 151 случай COVID-19. От последствий болезни умерло 2176 людей.