Не хотите по-хорошему – будем догонять, – Ким пообещал оккупантам месть за обстрел села

Оккупационные войска России 18 марта начали отступать от Николаева, где им длительное время давали достойный отпор. Попутно орки начали обстреливать село.

Этим они в очередной раз позорно нарушили нормы международного права, которое запрещает атаковать мирное население. Поэтому председатель Николаевской ОГА Виталий Ким пообещал жесткую месть оккупантам.

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"Негодяи редкостные"

Чиновник отметил, что о Николаеве даже осторожно говорят кремлевские рупоры пропаганды. Мол, они понимают – там оккупанты получают в щи.

Су*и взяли обстреляли село на выходе, чтобы люди не выглядели. Отбросы редки. Ничего, мы предлагали по-хорошему идти без оружия, не хотите – будем так догонять,

– сказал Ким.

Также по ситуации в регионе он отметил, что наших защитников становится все больше. А вот количество захватчиков резко уменьшается.

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